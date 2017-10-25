Laurini: "La vittoria di oggi vale molto più di tre punti. Simeone? Questo gol significa tanto per lui"

Vincent Laurini ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "Ci sono delle partite che sono più importanti di altre. Se oggi avessimo pareggiato, si sarebbe parlato di un’altra Fioren...

Vincent Laurini ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "Ci sono delle partite che sono più importanti di altre. Se oggi avessimo pareggiato, si sarebbe parlato di un’altra Fiorentina. Noi siamo molto contenti di questo risultato, ci dà entusiasmo per le prossime partite. Si può contare su tutto il gruppo, chi entra fa la differenza".

Prosegue sulla classifica: "La classifica? Non la guardo tanto, pensiamo partita dopo partita, poi dopo Natale ne parliamo".

E su Simeone: "Simeone? Per lui questo gol in casa significa tanto. Si è sbloccato, starà sicuramente meglio adesso. Sono felice per lui ed anche per Babacar, che quando entra fa sempre gol".

Conclude con un pensiero sulla sua condizione personale: "Io adesso sto bene, ho trovato la condizione e spero di andare avanti così.".

E su Eysseric: "Sono contento anche per Valentin Eysseric, che ha fatto bene dopo un periodo difficile”.