Laurini: "A Firenze ci si arrabbia in macchina. Non ascolto le radio fiorentine perché..."
Vincent Laurini, con altri giocatori viola, sono ad un evento promozionale della Fiorentina con uno dei suoi sponsor. Ecco le sue parole: "A Firenze ci si arrabbia in macchina perché è un po' un casin...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 21:41
Vincent Laurini, con altri giocatori viola, sono ad un evento promozionale della Fiorentina con uno dei suoi sponsor. Ecco le sue parole: "A Firenze ci si arrabbia in macchina perché è un po' un casino, ma io metto la musica e mi rilasso. Non ascolto le radio fiorentine che parlano di calcio perché tanto le nostre cose le viviamo tutti i giorni"