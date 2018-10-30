Laurini: "A Firenze ci si arrabbia in macchina. Non ascolto le radio fiorentine perché..."

Vincent Laurini, con altri giocatori viola, sono ad un evento promozionale della Fiorentina con uno dei suoi sponsor. Ecco le sue parole: "A Firenze ci si arrabbia in macchina perché è un po' un casin...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2018 21:41

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini

Condividi