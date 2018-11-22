Indicazioni dall'allenamento della Fiorentina, Milenkovic al centro. No 3-5-2, Terzino destro...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno sarà Milenkovic a prendere il posto di German Pezzella per la partita contro il Bologna, terzino destro dovrebbe giocare Laurini che pare cosi aver battuto la c...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno sarà Milenkovic a prendere il posto di German Pezzella per la partita contro il Bologna, terzino destro dovrebbe giocare Laurini che pare cosi aver battuto la concorrenza di Diks. Per quanto riguarda il resto della formazione dovrebbe esser lasciato tutto cosi com'è con il solito centrocampo formato da Veretout, Benassi e Gerson e in attacco con il tridente formato da Chiesa, Simeone e Pjaca.