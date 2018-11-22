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Indicazioni dall'allenamento della Fiorentina, Milenkovic al centro. No 3-5-2, Terzino destro...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno sarà Milenkovic a prendere il posto di German Pezzella per la partita contro il Bologna, terzino destro dovrebbe giocare Laurini che pare cosi aver battuto la c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2018 19:29
Indicazioni dall'allenamento della Fiorentina, Milenkovic al centro. No 3-5-2, Terzino destro... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno sarà Milenkovic a prendere il posto di German Pezzella per la partita contro il Bologna, terzino destro dovrebbe giocare Laurini che pare cosi aver battuto la concorrenza di Diks. Per quanto riguarda il resto della formazione dovrebbe esser lasciato tutto cosi com'è con il solito centrocampo formato da Veretout, Benassi e Gerson e in attacco con il tridente formato da Chiesa, Simeone e Pjaca.

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