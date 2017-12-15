Corriere Fiorentino: Laurini, Veretout e Thereau, vive la France! In attesa di Eysseric...

"Vive la France". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla pattuglia francese che tanto bene sta facendo in riva all'Arno. Vincent Laurini, Jordan Veretout e Cyril...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2017 12:12

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