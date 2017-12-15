Corriere Fiorentino: Laurini, Veretout e Thereau, vive la France! In attesa di Eysseric...
"Vive la France". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla pattuglia francese che tanto bene sta facendo in riva all'Arno. Vincent Laurini, Jordan Veretout e Cyril...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 12:12
"Vive la France". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla pattuglia francese che tanto bene sta facendo in riva all'Arno. Vincent Laurini, Jordan Veretout e Cyril Thereau sono arrivati a Firenze senza troppi clamori ma, un pò alla volta, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Pioli. Il tutto, ovviamente, in attesa dell'esplosione di un altro transalpino: l'ex Nizza, Valentin Eysseric.