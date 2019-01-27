Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma

Nikola Milenkovic out dai titolari per la sfida contro il Chievo, il difensore serbo è tornato a Firenze per aver avuto nella notte febbre alta. La speranza è quella di poterlo recuperare per la sfida...

A cura di Redazione Labaroviola 27 gennaio 2019 11:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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