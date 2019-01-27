Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma
Nikola Milenkovic out dai titolari per la sfida contro il Chievo, il difensore serbo è tornato a Firenze per aver avuto nella notte febbre alta. La speranza è quella di poterlo recuperare per la sfida...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 11:32
Nikola Milenkovic out dai titolari per la sfida contro il Chievo, il difensore serbo è tornato a Firenze per aver avuto nella notte febbre alta. La speranza è quella di poterlo recuperare per la sfida contro la Roma di mercoledì in casa al Franchi. Al suo posto oggi giocherà Laurini