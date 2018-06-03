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Oggi si è sposato Cristiano Biraghi. Alla cerimonia presenti i viola Laurini e Benassi

Oggi, 3 Giugno 2018 a Verona si è sposato con la sua Sara, Cristiano Biraghi. Città importante per lui poiché è il luogo dove è nata la figlia. Felicitazioni dunque al terzino della Fiorentina che per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 20:31
Oggi si è sposato Cristiano Biraghi. Alla cerimonia presenti i viola Laurini e Benassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Oggi, 3 Giugno 2018 a Verona si è sposato con la sua Sara, Cristiano Biraghi. Città importante per lui poiché è il luogo dove è nata la figlia. Felicitazioni dunque al terzino della Fiorentina che per la cerimonia ha invitato oltre al suo procuratore Giuffredi, Marco Benassi e Vincent Laurini compagni di squadra in viola.

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