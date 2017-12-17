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Onofri: "Non vedo molta differenza tra Hysaj e Laurini, ora anche lui ha la sua occasione"

Claudio Onofri, quest’oggi presente al “Franchi” di Firenze assieme a Gianluca Di Marzio per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per una delle rivelazioni assolute di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 17:50
Onofri: "Non vedo molta differenza tra Hysaj e Laurini, ora anche lui ha la sua occasione" -
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Claudio Onofri, quest’oggi presente al “Franchi” di Firenze assieme a Gianluca Di Marzio per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per una delle rivelazioni assolute di questo avvio di stagione. Stiamo parlando di Vincent Laurini, terzino destro ex Empoli  approdato in estate a Firenze. Queste le sue parole nel corso della telecronaca: "Non vedo molta differenza tra Elseid Hysaj e Vincent Laurini. Me li ricordo entrambi a Empoli, Hysaj giocava sulla fascia sinistra mentre il francese veniva schierato sull'out di destra. L'albanese sta facendo bene a Napoli ed ora anche Laurini ha la sua grande occasione...".

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