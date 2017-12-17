Onofri: "Non vedo molta differenza tra Hysaj e Laurini, ora anche lui ha la sua occasione"

Claudio Onofri, quest’oggi presente al “Franchi” di Firenze assieme a Gianluca Di Marzio per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per una delle rivelazioni assolute di...

Claudio Onofri, quest’oggi presente al “Franchi” di Firenze assieme a Gianluca Di Marzio per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per una delle rivelazioni assolute di questo avvio di stagione. Stiamo parlando di Vincent Laurini, terzino destro ex Empoli approdato in estate a Firenze. Queste le sue parole nel corso della telecronaca: "Non vedo molta differenza tra Elseid Hysaj e Vincent Laurini. Me li ricordo entrambi a Empoli, Hysaj giocava sulla fascia sinistra mentre il francese veniva schierato sull'out di destra. L'albanese sta facendo bene a Napoli ed ora anche Laurini ha la sua grande occasione...".