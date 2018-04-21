Laurini: "Oggi dobbiamo dare il massimo per vincere. Mio figlio? Una forza in più in campo"

Vincent Laurini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo: "Siamo in un buon momento, anche se nell'ultima partita meritavamo sicuramente qual...

Vincent Laurini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo: "Siamo in un buon momento, anche se nell'ultima partita meritavamo sicuramente qualcosa di più. Sassuolo? Si tratta di una grande squadra, dovremo dare sicuramente il massimo per provare a portare a casa la vittoria. Mio figlio? Sono molto contento di essere diventato padre, questo mi trasmette forza in più in campo".