Carnasciali è realista:"Le rivali per l'Europa hanno più ricambi. Milenkovic domenica lo schiererei così..

Daniele Carnasciali, ex terzino viola ai tempi di Ranieri, ha parlato del momento della Fiorentina in vista del derby dell'Appennino contro il Bologna: "Le critiche che ci sono state sono in parte giu...

Daniele Carnasciali, ex terzino viola ai tempi di Ranieri, ha parlato del momento della Fiorentina in vista del derby dell'Appennino contro il Bologna: "Le critiche che ci sono state sono in parte giuste devo dire, ad inizio anno mi divertivo a vedere giocare la Fiorentina, e anche ora penso che sia una squadra viva. La Fiorentina se sta bene gioca, anche se un calo fisiologico va ammesso, ricordo a tutti che le altre formazioni che lottano per l'Europa hanno molti più ricambi, la Viola invece è questa. Le parole di Pioli sulle critiche? Lui vuole difendere la squadra ma ha parlato così perché sa che la squadra c'è e quando i giocatori in grado di fare la differenza entreranno in forma le cose cambieranno. Gli allenatori oggi sono tutti così, attirano tutte le pressioni su di sé. Non ci scordiamo che la Fiorentina è molto giovane. Non vorrei che questa fosse stata una piccola lamentela verso la società, della serie: se levo Simeone, chi metto? Le scelte sul mercato? L'errore grave è stato quello di non prendere una punta che potesse essere l'alternativa a Simeone. Chi a Bologna al posto di Pezzella? Farei giocare Milenkovic centrale e Laurini sulla destra, ma dipende da come Pioli ha visto i suoi in allenamento".

Fonte: Radio Bruno Toscana