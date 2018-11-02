Laurini non gioca mai, a gennaio potrebbe andar via. Parma e Udinese sul calciatore
La Fiorentina potrebbe pensare di cedere Vincent Laurini, terzino destro che attualmente è la riserva di Nikola Milenkovic. Sull'ex Empoli ci sono Parma e Udinese. Così scrive Tuttomercatoweb.com
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 16:38
La Fiorentina potrebbe pensare di cedere Vincent Laurini, terzino destro che attualmente è la riserva di Nikola Milenkovic. Sull'ex Empoli ci sono Parma e Udinese. Così scrive Tuttomercatoweb.com