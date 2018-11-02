Laurini non gioca mai, a gennaio potrebbe andar via. Parma e Udinese sul calciatore

La Fiorentina potrebbe pensare di cedere Vincent Laurini, terzino destro che attualmente è la riserva di Nikola Milenkovic. Sull'ex Empoli ci sono Parma e Udinese. Così scrive Tuttomercatoweb.com

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2018 16:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini

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