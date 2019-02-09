I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina
La lista dei convocati viola per la gara Fiorentina-Napoli:Antzoulas, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Vitor Hugo, Graiciar, Hancko, Lafont, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzel...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 12:40
La lista dei convocati viola per la gara Fiorentina-Napoli:
Antzoulas, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Vitor Hugo, Graiciar, Hancko, Lafont, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout.