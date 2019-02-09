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I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina

La lista dei convocati viola per la gara Fiorentina-Napoli:Antzoulas, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Vitor Hugo, Graiciar, Hancko, Lafont, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 12:40
I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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La lista dei convocati viola per la gara Fiorentina-Napoli:

Antzoulas, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Vitor Hugo, Graiciar, Hancko, Lafont, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout.

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