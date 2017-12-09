Croce: "Laurini? Tra i migliori terzini destri in circolazione. Insigne? Senza di lui il Napoli perde..."

Daniele Croce, ex calciatore dell'Empoli, ha parlato a Radio Bruno del match di domani contro la Fiorentina: "Per Sarri sarà una sfida particolare. Insigne? Gli azzurri perderebbero molto senza di lui...

Daniele Croce, ex calciatore dell'Empoli, ha parlato a Radio Bruno del match di domani contro la Fiorentina: "Per Sarri sarà una sfida particolare. Insigne? Gli azzurri perderebbero molto senza di lui, ma di certo i sostituti non mancano, vedi Zielinski. Fiorentina? E' normale un periodo di flessione, ci sono tanti giovani molto forti. Laurini? Ero sicuro che a Firenze potesse far bene, tra i terzini destri in circolazione è uno dei migliori. Saponara? Sta passando un momento no, finché non sarà al top difficilmente riuscirà ad esprimere le sue qualità".