Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo

Secondo le informazioni in possesso di Dario Massara di Sky Sport, su Vincent Laurini c’è il forte interesse del Leganes, club della Liga. La società spagnola ha già presentato due offerte per provare...

Secondo le informazioni in possesso di Dario Massara di Sky Sport, su Vincent Laurini c’è il forte interesse del Leganes, club della Liga. La società spagnola ha già presentato due offerte per provare ad acquistare il cartellino del giocatore: interesse dunque reale e concreto, trattativa tra i due club aperta e in corso, con il Leganes sempre più deciso a provare a concludere in maniera positiva l’operazione. Corvino lo potrebbe cedere visto che i terzini viola saranno Milenkovic e probabilmente Venuti che verrà confermato. Dunque in caso di uscita di Laurinì non è previsto un ulteriore innesto