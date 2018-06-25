Labaro Viola

Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo

Secondo le informazioni in possesso di Dario Massara di Sky Sport, su Vincent Laurini c’è il forte interesse del Leganes, club della Liga. La società spagnola ha già presentato due offerte per provare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 18:25
Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Calciomercato
Fiorentina
Laurini
Leganes
Condividi

Secondo le informazioni in possesso di Dario Massara di Sky Sport, su Vincent Laurini c’è il forte interesse del Leganes, club della Liga. La società spagnola ha già presentato due offerte per provare ad acquistare il cartellino del giocatore: interesse dunque reale e concreto, trattativa tra i due club aperta e in corso, con il Leganes sempre più deciso a provare a concludere in maniera positiva l’operazione. Corvino lo potrebbe cedere visto che i terzini viola saranno Milenkovic e probabilmente Venuti che verrà confermato. Dunque in caso di uscita di Laurinì non è previsto un ulteriore innesto

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok