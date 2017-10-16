Laurini e Thereau in coro: "Contro il Benevento ci aspetta una partita molto difficile"
Laurini e Thereau sono già proiettati su Benevento-Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 20:14
Laurini e Thereau hanno parlato all'interno del TGR Toscana, nella rubrica Calcio d'Angolo, già della prossima partita di Campionato della Fiorentina.
Laurini: "Contro il Benevento ci aspetta la partita più difficile. La loro situazione di classifica infatti gli donerà tanta aggressività e cattiveria agonistica, ma noi dovremo comunque provare a vincere".
Thereau: "Adesso sappiamo (dopo la sconfitta di Verona col Chievo) cosa non dobbiamo fare. La sofferenza patita contro l'Udinese ci darà inoltre ulteriore forza mentale: a Benevento sarà comunque durissima, ma rimanendo alti in campo possiamo farcela".