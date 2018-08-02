Lady Laurini: "Difetti? Cambia umore in base ai risultati. Sta benissimo a Firenze..."

Linda Ricci, fidanzata di Vincent Laurini, a La Nazione:

Difetti? A volte lunatico, ma dipende più che altro dai risultati. Diciamo che non tutti i lunedì sono uguali. Firenze? Viverci è bellissimo. I fiorentini sono molto calorosi è sempre positivi, carini e accoglienti. Mercato? Stiamo bene qui, Vincent si trova alla grande nella Fiorentina ed è ovvio che mi auguro di restare per molto. Ma non entro mai nel merito del suo lavoro e delle sue scelte, che appoggerò sempre".