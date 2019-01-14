TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...

Non ci sono novità sul fronte Dragowski, che piace allo Jagiellonia ma vorrebbe rimanere in Italia. Marko Pjaca, invece, è destinato a restare a Firenze fino al termine della stagione, nonostante un r...

Non ci sono novità sul fronte Dragowski, che piace allo Jagiellonia ma vorrebbe rimanere in Italia. Marko Pjaca, invece, è destinato a restare a Firenze fino al termine della stagione, nonostante un rendimento tutt'altro che soddisfacente. Si è parlato anche di un addio anticipato di Gerson, ma anche in questo caso la permanenza è quasi certa. Il Parma continua a corteggiare Laurini, mentre Eysseric piace sempre in Francia. Quello che ha più mercato è Cyril Thereau: mezza Serie A lo sogna, ma l'attaccante transalpino non è convinto delle offerte ricevute.

Fonte: Tuttomercatoweb