Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso

Sono tre i francesi che sembrano essere in partenza in casa Fiorentina. Il primo è Thereau. Il giocatore non è certo da oggi sul mercato e finalmente una squadra si è fatta avanti con un interesse ser...

A cura di Lorenzo Bigiotti 11 luglio 2018 23:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric

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