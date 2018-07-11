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Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso

Sono tre i francesi che sembrano essere in partenza in casa Fiorentina. Il primo è Thereau. Il giocatore non è certo da oggi sul mercato e finalmente una squadra si è fatta avanti con un interesse ser...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
11 luglio 2018 23:53
Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Sono tre i francesi che sembrano essere in partenza in casa Fiorentina. Il primo è Thereau. Il giocatore non è certo da oggi sul mercato e finalmente una squadra si è fatta avanti con un interesse serio. Il Parma che vuole rilanciare la sua squadra per rimanere in Serie A si è interessata moltissimo al giocatore. Sempre al Parma piace Laurinì, che potrebbe essere ceduto anche in Spagna, vediamo se ci saranno aggiornamenti. Eysseric piace moltissimo invece al Saint Etienne e visti i buoni rapporti con la Fiorentina l'operazione potrebbe tranquillamente concretizzarsi.

In entrata non si registrano invece particolari novità. Continuano i contatti per de Paul con la Fiorentina fortemente interessata.  Siamo in una fase di stallo, in attesa in tempi abbastanza rapidi, di sbloccare le operazioni Pjaca e Pasalic

Lorenzo Bigiotti

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