Casa Mercato Viola, Esclusiva, Laurinì rimane. Infortunio Pjaca un vantaggio, su Pasalic...

Una notizia che possiamo rilanciare è quella della permanenza di Vincent Laurinì. Il terzino negli ultimi giorni aveva ricevuto richieste molto allettanti dalla Spagna. Tuttavia, come raccolto dalla n...

Una notizia che possiamo rilanciare è quella della permanenza di Vincent Laurinì. Il terzino negli ultimi giorni aveva ricevuto richieste molto allettanti dalla Spagna. Tuttavia, come raccolto dalla nostra redazione, il francese ex Empoli rimarrà a Firenze. Il ragazzo ha una stipendio molto sostenibile, una sua cessione non comporterebbe una plusvalenza, se non davvero minima, e visto anche il rendimento costante ed affidabile Corvino ha deciso di non privarsene.

Pjaca invece è uscito infortunato al settantesimo minuto di Croazia-Islanda. L'attaccante della Juve, che piace alla Fiorentina, ha rimediato un infortunio muscolare. Tuttavia, dopo le prime ricostruzioni, l'infortunio non sembra particolarmente grave e potrebbe addirittura portare dei vantaggi ai viola. La fine del mondiale di Pjaca porterebbe infatti a due cose certe: una vetrina che svanisce per mostrarsi ad altre pretendente e un prezzo di mercato che non incrementerà.

Infine Pasalic piace e probabilmente verrà preso dalla dirigenza viola. I tempi, saranno tuttavia piuttosto lunghi. Infatti il Chelsea in questo momento non ha nemmeno un allenatore (anche se Sarri arriverà presto) e quindi ha altre operazioni più importanti come priorità. Il nuovo tecnico del Chelsea non bloccherebbe comunque l'arrivo del giocatore a Firenze, poichè fuori dai piani dei Blues.

Lorenzo Bigiotti