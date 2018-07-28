La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina dovrà occuparsi anche delle cessioni. Laurini, non è partito per la tourneé ed ha richieste dal Leganes. Sanchez la prossima settimana...

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina dovrà occuparsi anche delle cessioni. Laurini, non è partito per la tourneé ed ha richieste dal Leganes. Sanchez la prossima settimana è atteso al Cagliari, al rientro dalle vacanze post-mondiale. Saponara? E' in uscita, ma la pista che lo portava verso Parma pare essersi congelata.