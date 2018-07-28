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La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina dovrà occuparsi anche delle cessioni. Laurini, non è partito per la tourneé ed ha richieste dal Leganes. Sanchez la prossima settimana...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:32
La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina dovrà occuparsi anche delle cessioni. Laurini, non è partito per la tourneé ed ha richieste dal Leganes. Sanchez la prossima settimana è atteso al Cagliari, al rientro dalle vacanze post-mondiale. Saponara? E' in uscita, ma la pista che lo portava verso Parma pare essersi congelata.

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