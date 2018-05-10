Gazzetta Dello Sport, il Napoli come riserva di Hysaj valuta Laurini. Giuntoli...
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il Napoli indipendentemente dalla permanenza di Sarri o meno (che ha allenato ai tempi di Empoli il terzino destro francese)...
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 09:05
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il Napoli indipendentemente dalla permanenza di Sarri o meno (che ha allenato ai tempi di Empoli il terzino destro francese) sta cercando Laurini come rincalzo di Hysaj. Il ds del Napoli Giuntoli acquistò Laurini ai tempi del Carpi per portarlo all’Empoli.
Profilo ritenuto interessante anche dal patron Aurelio De Laurentiis per la professionalità del 28enne. Seguiranno sviluppi...