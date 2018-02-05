Si ferma Laurni: per lui una lesione del muscolo abduttore, condizioni da valutare
La Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sini...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 13:10
La Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro.
Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.
Fonte: violachannel.tv