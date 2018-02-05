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Si ferma Laurni: per lui una lesione del muscolo abduttore, condizioni da valutare

La Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 13:10
Si ferma Laurni: per lui una lesione del muscolo abduttore, condizioni da valutare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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La Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro.

Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

Fonte: violachannel.tv

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