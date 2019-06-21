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Laurini sempre più vicino a lasciare la maglia gigliata. Sarà il primo rinforzo dei crociati

Secondo quanto scritto ne La Gazzetta di Parma, il difensore francese Vincent Laurini si avvicina sempre più al Parma, presto sarà il primo rinforzo per la fascia crociata a disposizione di Roberto D'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 09:49
Laurini sempre più vicino a lasciare la maglia gigliata. Sarà il primo rinforzo dei crociati - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini
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Secondo quanto scritto ne La Gazzetta di Parma, il difensore francese Vincent Laurini si avvicina sempre più al Parma, presto sarà il primo rinforzo per la fascia crociata a disposizione di Roberto D'Aversa.

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