Corriere Fiorentino: salgono le quotazioni di Babacar per una maglia da titolare, a riposo uno tra Biraghi e Laurini

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda il tema della formazione con la quale la Fiorentina andrà ad affrontare il Crotone. Stefano Pioli dovrà in...

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda il tema della formazione con la quale la Fiorentina andrà ad affrontare il Crotone. Stefano Pioli dovrà in primo luogo ovviare all'assenza forzata di Cyril Thereau, che dovrebbe essere sostituito da Eysseric. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano, l'allenatore viola starebbe valutando anche altri cambi... Il primo dubbio è quello che riguarda le corsie esterne, dove uno tra Cristiano Biraghi e Vincent Laurini potrebbe essere lasciato a riposo. Qualche dubbio anche in riferimento al reparto offensivo, dove potrebbe essere concessa la possibilità di tirare il fiato a Simeone che verrebbe quindi sostituito tra Babacar.