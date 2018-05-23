E' fatta per Ancelotti al Napoli. Sfuma Laurini per via del cambio panchina in azzurro?

In questi momenti sembra fatta per Carlo Ancelotti al Napoli. 6.5mln di Euro l'anno e tanti ringraziamenti a Maurizio Sarri. E questo cambiamento non è da sottovalutare per la permanenza in viola di L...

A cura di Gabriele Caldieron 23 maggio 2018 10:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini

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