E' fatta per Ancelotti al Napoli. Sfuma Laurini per via del cambio panchina in azzurro?
In questi momenti sembra fatta per Carlo Ancelotti al Napoli. 6.5mln di Euro l'anno e tanti ringraziamenti a Maurizio Sarri. E questo cambiamento non è da sottovalutare per la permanenza in viola di L...
In questi momenti sembra fatta per Carlo Ancelotti al Napoli. 6.5mln di Euro l'anno e tanti ringraziamenti a Maurizio Sarri. E questo cambiamento non è da sottovalutare per la permanenza in viola di Laurini. Il giocatore francese infatti, seguito dal club partenopeo soprattutto per l'affidamento tecnico dell'alleantore toscano con il trascorso in maglia Empoli. Questo cambiamento dunque rende più vicina e concreta la permanenza del terzino destro in maglia viola, dimostratosi nel corso della stagione, pedina affidabile.
Gabriele Caldieron