Laurini: "Vi racconto come abbiamo fatto a pareggiare contro la Lazio. Eysseric e Saponara garantisco..."

Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini, intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, ha parlato di varie questioni. Queste le sue dichiarazioni: "Pareggio con la Lazio? Il punto conquistato al...

Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini, intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, ha parlato di varie questioni. Queste le sue dichiarazioni: "Pareggio con la Lazio? Il punto conquistato al termine di quella che è stata una vera e propria battaglia sportiva ci ha dato una scossa. Volevamo quel risultato a tutti i costi e ce lo siamo preso. Da lì siamo ripartiti. Scarso rendimento di Eysseric? Valentin si è infortunato: poi togliere il posto a qualcun altro è sempre più complicato. Ma lo conosco molto bene e alla fine convincerà. Veretout? Lo conoscevo soltanto di nome. E’ un calciatore completo, fisicamente è tosto, corre come un matto e non si ferma mai. Thereau? A Empoli ci ha segnato tante volte, non avevo dubbi sulle sue qualità balistiche. In Italia lo conoscono tutti. Saponara? Vi garantisco che è davvero un giocatore importante".