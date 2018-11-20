Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina

L’asse Firenze-Parma è molto caldo. Secondo la Gazzetta di Parma, ai gialloblù piacciono Vincent Laurini e Cyril Thereau, due giocatori che in viola stanno trovando sempre meno spazio.Calciomercato.co...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2018 17:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau

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