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Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina

L’asse Firenze-Parma è molto caldo. Secondo la Gazzetta di Parma, ai gialloblù piacciono Vincent Laurini e Cyril Thereau, due giocatori che in viola stanno trovando sempre meno spazio.Calciomercato.co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 17:06
Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
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L’asse Firenze-Parma è molto caldo. Secondo la Gazzetta di Parma, ai gialloblù piacciono Vincent Laurini e Cyril Thereau, due giocatori che in viola stanno trovando sempre meno spazio.

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