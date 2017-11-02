Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La partita contro la Roma in questo momento è la partita più dura per i viola. E mi inquieta pens...

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La partita contro la Roma in questo momento è la partita più dura per i viola. E mi inquieta pensare a Bruno Gaspar che marca El Shaarawy, mi viene da dire che si partirebbe da 0-1. Chi l’avrebbe mai detto di rimpiangere Laurini. Però finora il francese ha fatto molto bene. Non so come lo sostituirà Pioli, forse la difesa a 3 sarebbe la soluzione migliore ma dubito che sarà questa la scelta dell’allenatore. Non credo che la Fiorentina sia una squadra cosi scarsa, semmai è molto acerba e ci sono giocatori che potranno diventare anche di qualità, ad esempio Gil Dias, ma che hanno bisogno di molto tempo e che adesso non sono pronti"