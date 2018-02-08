Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà

Adesso è ufficiale: Vincent Laurini salterà Fiorentina-Juventus. Il terzino, come puntualmente riportato da Sky Sport, non ha preso parte alla rifinitura e le probabilità di vederlo in campo contro i...

A cura di Redazione Labaroviola 08 febbraio 2018 12:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini

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