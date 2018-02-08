Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà
Adesso è ufficiale: Vincent Laurini salterà Fiorentina-Juventus. Il terzino, come puntualmente riportato da Sky Sport, non ha preso parte alla rifinitura e le probabilità di vederlo in campo contro i...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 12:44
Adesso è ufficiale: Vincent Laurini salterà Fiorentina-Juventus. Il terzino, come puntualmente riportato da Sky Sport, non ha preso parte alla rifinitura e le probabilità di vederlo in campo contro i bianconeri si riducono quindi drasticamente. Il francese, infortunatosi nella trasferta di Bologna, non si è recato allo stadio "Franchi" assieme ai compagni ma è rimasto al centro sportivo per sottoporsi alle terapie riabilitative.