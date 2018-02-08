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Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà

Adesso è ufficiale: Vincent Laurini salterà Fiorentina-Juventus. Il terzino, come puntualmente riportato da Sky Sport, non ha preso parte alla rifinitura e le probabilità di vederlo in campo contro i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 12:44
Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Adesso è ufficiale: Vincent Laurini salterà Fiorentina-Juventus. Il terzino, come puntualmente riportato da Sky Sport, non ha preso parte alla rifinitura e le probabilità di vederlo in campo contro i bianconeri si riducono quindi drasticamente. Il francese, infortunatosi nella trasferta di Bologna, non si è recato allo stadio "Franchi" assieme ai compagni ma è rimasto al centro sportivo per sottoporsi alle terapie riabilitative.

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