Ag. Laurini: "Andrebbe al Napoli anche per fare la panchina a Hysaj. Perfetto per loro"
Mario Giuffredi, agente di Vincent Laurini, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: ”Laurini è stato creato da Giuntoli e Sarri, è perfetto per il Napoli e se fossi negli azzurri lo...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 21:33
Mario Giuffredi, agente di Vincent Laurini, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: ”Laurini è stato creato da Giuntoli e Sarri, è perfetto per il Napoli e se fossi negli azzurri lo acquisterei come vice-Hysaj, garantisce affidabilità e conosce alla perfezione i metodi del tecnico. Accetterebbe inoltre il suo ruolo alle spalle di Elseid”.
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