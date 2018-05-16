Ag. Laurini: "Andrebbe al Napoli anche per fare la panchina a Hysaj. Perfetto per loro"

Mario Giuffredi, agente di Vincent Laurini, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: ”Laurini è stato creato da Giuntoli e Sarri, è perfetto per il Napoli e se fossi negli azzurri lo...

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2018 21:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini

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