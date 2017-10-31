TEGOLA FIORENTINA, SI FERMA LAURINI. ECCO IL REPORT DELL'INFORTUNIO, SALTA LA ROMA

Brutta notizia per il mondo viola, infatti il terzino destro francese Laurini non sarà disponibile per la partita contro la Roma causa infortunio. Questo il report medico della società:"ACF Fiorentina...

Brutta notizia per il mondo viola, infatti il terzino destro francese Laurini non sarà disponibile per la partita contro la Roma causa infortunio. Questo il report medico della società:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, sostituito nel corso della partita Crotone-Fiorentina, ha effettuato nella giornata di oggi esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso, le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni."