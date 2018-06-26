Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove ha analizzato le questioni in casa viola circa il mercato di Pantaleo Corvino in entrata ed uscita:"Laur...

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove ha analizzato le questioni in casa viola circa il mercato di Pantaleo Corvino in entrata ed uscita:

"Laurini? Non mi risultano reali trattative sul terzino, la situazione portiere è quella primaria. Ne arriveranno due con Lafont profilo interessantissimo del Tolosa tipo Meret, la viola ci sta provando. Pjaca? Ci saranno sviluppi dopo il Mondiale e finchè gioca poco rimane una situazione ideale, credo sia un rischio calcolato"