Labaro Viola

Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove ha analizzato le questioni in casa viola circa il mercato di Pantaleo Corvino in entrata ed uscita:"Laur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 14:50
Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa" -
Calciomercato
Primo Piano
Sportitalia
Pedulla
Pjaca
Calciomercato Fiorentina
Laurini
Meret
Lafont
Condividi

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove ha analizzato le questioni in casa viola circa il mercato di Pantaleo Corvino in entrata ed uscita:

"Laurini? Non mi risultano reali trattative sul terzino, la situazione portiere è quella primaria. Ne arriveranno due con Lafont profilo interessantissimo del Tolosa tipo Meret, la viola ci sta provando. Pjaca? Ci saranno sviluppi dopo il Mondiale e finchè gioca poco rimane una situazione ideale, credo sia un rischio calcolato"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok