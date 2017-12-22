Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...

E' il giorno di Cagliari-Fiorentina, è il giorno di scelte per Stefano Pioli. La Fiorentina viene dal pareggio in casa a reti bianche contro il Genoa di Ballardini e con un'altra compagine rossoblu ce...

A cura di Gabriele Caldieron 22 dicembre 2017 08:49

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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