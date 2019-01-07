Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze

Partirà anche un terzino e Vincent Laurini, sul quale il Parma sta continuando a portare avanti sondaggi, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare Firenze. Si potranno anche valutare eventua...

Partirà anche un terzino e Vincent Laurini, sul quale il Parma sta continuando a portare avanti sondaggi, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare Firenze. Si potranno anche valutare eventuali inserimenti nello stesso ruolo ma le soluzioni comunque non mancano: il titolare è Milenkovic, ma lo stesso Ceccherini, per il quale si è registrato il no secco al Bologna, ha dimostrato di saper ben figurare in quella stessa posizione.

Difficile, almeno al momento, una partenza di Kevin Diks, il terzino olandese che sul finale d’anno ha avuto a che fare con fastidi fisici ad un ginocchio. Partirà anche Eysseric, un po’ centrocampista e un po’ trequartista preso nell’estate 2017 dal Nizza: potrebbe tornare proprio in Costa Azzurra, ma pure il Saint Etienne ha preso informazioni.

Sono almeno tre i club, tutti francesi, che hanno manifestato un interesse: la Fiorentina sta valutando la soluzione migliore, sulla base di un prestito, magari con diritto di riscatto prestabilito che di certo potrebbe garantire una plusvalenza in caso di cessione la prossima estate. Per Thereau c’è stato un tentativo del Cagliari, ma per il momento il giocatore avrebbe fatto capire di voler continuare la sua avventura in viola.

Corriere dello Sport