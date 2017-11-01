Come sostituire l'infortunato Laurini contro la Roma? Ipotesi anche Pezzella terzino destro oppure...

Contro la Roma che fra pochi giorni è attesa al Franchi dopo lo spettacolare 3 a 0 rifilato ieri al Chelsea. Molto difficile, se non impossibile, un recupero di Laurini che, così come Saponara e There...

Contro la Roma che fra pochi giorni è attesa al Franchi dopo lo spettacolare 3 a 0 rifilato ieri al Chelsea. Molto difficile, se non impossibile, un recupero di Laurini che, così come Saponara e Thereau, sarà destinato a tornare dopo la sosta per le nazionali. Pioli, dunque, sarà obbligato a cambiare anche qualcosa in difesa. La soluzione più probabile prevede l’inserimento dal primo minuto di Bruno Gaspar: il portoghese spinge molto sulle fasce ma ha lacune in difesa: occhio dunque a possibili alternative come Pezzella esterno (in quel caso uno tra Hugo e Milenkovic diventerebbe titolare in mezzo) oppure come la difesa a tre già vista altre volte a gara in corso.

Corriere fiorentino