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Come sostituire l'infortunato Laurini contro la Roma? Ipotesi anche Pezzella terzino destro oppure...

Contro la Roma che fra pochi giorni è attesa al Franchi dopo lo spettacolare 3 a 0 rifilato ieri al Chelsea. Molto difficile, se non impossibile, un recupero di Laurini che, così come Saponara e There...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 12:39
Come sostituire l'infortunato Laurini contro la Roma? Ipotesi anche Pezzella terzino destro oppure... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Contro la Roma che fra pochi giorni è attesa al Franchi dopo lo spettacolare 3 a 0 rifilato ieri al Chelsea. Molto difficile, se non impossibile, un recupero di Laurini che, così come Saponara e Thereau, sarà destinato a tornare dopo la sosta per le nazionali. Pioli, dunque, sarà obbligato a cambiare anche qualcosa in difesa. La soluzione più probabile prevede l’inserimento dal primo minuto di Bruno Gaspar: il portoghese spinge molto sulle fasce ma ha lacune in difesa: occhio dunque a possibili alternative come Pezzella esterno (in quel caso uno tra Hugo e Milenkovic diventerebbe titolare in mezzo) oppure come la difesa a tre già vista altre volte a gara in corso.

 

Corriere fiorentino

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