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La Nazione, Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo, da valutare il problema al piede sx

Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per il problema al piede sinistro che lo ha già costretto a saltare la gara interna contro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 09:26
La Nazione, Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo, da valutare il problema al piede sx - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per il problema al piede sinistro che lo ha già costretto a saltare la gara interna contro la Juventus ed ovvero: la lesione del muscolo adduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro, a scriverlo nell'edizione odierna è La Nazione.

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