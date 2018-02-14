La Nazione, Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo, da valutare il problema al piede sx

Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per il problema al piede sinistro che lo ha già costretto a saltare la gara interna contro...

Il terzino della Fiorentina Vincent Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per il problema al piede sinistro che lo ha già costretto a saltare la gara interna contro la Juventus ed ovvero: la lesione del muscolo adduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro, a scriverlo nell'edizione odierna è La Nazione.