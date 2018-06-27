Gazzetta, Laurini ai saluti, alla Fiorentina 2 milioni di euro

Come riportato stamani sul quotidiano La Gazzetta dello Sport, il francese Vincent Laurini sarebbe ai saluti con la Fiorentina. Il Leganes sarebbe infatti molto vicino ad aggiudicarsi l'ex Empoli..

Come riportato stamani sul quotidiano La Gazzetta dello Sport, il francese Vincent Laurini sarebbe ai saluti con la Fiorentina. Il Leganes sarebbe infatti molto vicino ad aggiudicarsi l'ex Empoli per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Altra plusvalenza di Corvino che però dovrà trovare un'altro terzino pronto a sostituirlo, avendo in rosa solamente Lorenzo Venuti