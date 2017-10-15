Laurini: "In serie A è difficile vincere con tanti gol. Saponara giocatore importantissimo, farà la differenza"

Vincent Laurini ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l'Udinese, queste le sue parole:"Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati ma siamo riusciti a portare a casa il risultato. Volevamo...

Vincent Laurini ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l'Udinese, queste le sue parole:

"Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati ma siamo riusciti a portare a casa il risultato. Volevamo riscattarci subito dopo la prestazione di Verona, volevamo dimostrare che siamo una squadra giovane ma che lotta e porta a casa risultati soffrendo. In Serie A è difficile vincere le partite 4 o 5-0, in ogni partita dobbiamo strappare il risultato. Saponara è un giocatore importantissimo, straordinario quando sta bene, ora ha avuto questo problema ma sta seguendo il suo percorso di riabilitazione. Non perderà la fiducia, è bravissimo e farà la differenza quando tornerà"