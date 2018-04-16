Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini"

Questo il comunicato della Fiorentina per Vincent Laurini divenuto quest'oggi padre per la prima volta. E' nato Diego:"La Proprietà, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta ACF Fiorentina fanno le più...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2018 09:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini

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