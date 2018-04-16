Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini"
Questo il comunicato della Fiorentina per Vincent Laurini divenuto quest'oggi padre per la prima volta. E' nato Diego:"La Proprietà, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta ACF Fiorentina fanno le più...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 09:31
Questo il comunicato della Fiorentina per Vincent Laurini divenuto quest'oggi padre per la prima volta. E' nato Diego:
"La Proprietà, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta ACF Fiorentina fanno le più sentite felicitazioni a papà Vincent e mamma Linda per la nascita del primogenito Diego."
Ci uniamo anche noi alle felicitazioni per il terzino gigliato.