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Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini"

Questo il comunicato della Fiorentina per Vincent Laurini divenuto quest'oggi padre per la prima volta. E' nato Diego:"La Proprietà, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta ACF Fiorentina fanno le più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 09:31
Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Questo il comunicato della Fiorentina per Vincent Laurini divenuto quest'oggi padre per la prima volta. E' nato Diego:

"La Proprietà, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta ACF Fiorentina fanno le più sentite felicitazioni a papà Vincent e mamma Linda per la nascita del primogenito Diego."

Ci uniamo anche noi alle felicitazioni per il terzino gigliato.

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