Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."

Mario Giuffredi, agente di Laurinì e Biraghi, ha parlato a Radio Sportiva: "Confermo che c'è un interesse del Milan e del Napoli per Biraghi e Laurinì. Non ci sono offerte ufficiali al momento. Andran...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2018 15:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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