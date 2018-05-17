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Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."

Mario Giuffredi, agente di Laurinì e Biraghi, ha parlato a Radio Sportiva: "Confermo che c'è un interesse del Milan e del Napoli per Biraghi e Laurinì. Non ci sono offerte ufficiali al momento. Andran...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 15:39
Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Mario Giuffredi, agente di Laurinì e Biraghi, ha parlato a Radio Sportiva: "Confermo che c'è un interesse del Milan e del Napoli per Biraghi e Laurinì. Non ci sono offerte ufficiali al momento. Andranno via? Vedremo, sicuramente qualsiasi dirigente vacillerebbe se gli portassero un' offerta da 20 milioni per un giocatore che hai pagato soltanto due ".

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