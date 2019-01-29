Pioli stregato dalla prestazione di De Paoli, la Fiorentina fa sul serio. I dettagli

di Lorenzo BigiottiSecondo quanto abbiamo raccolto, sono vere le indiscrezioni di TMW (leggi) che riportavano di un inserimento della Fiorentina per De Paoli, terzino del Chievo. In particolare l'inte...

di Lorenzo Bigiotti

Secondo quanto abbiamo raccolto, sono vere le indiscrezioni di TMW (leggi) che riportavano di un inserimento della Fiorentina per De Paoli, terzino del Chievo. In particolare l'interesse è nato dopo l'eccellente prova del clivense contro la Fiorentina. Il giocatore era già stato seguito dai viola, ma adesso sembra pronto a fare il salto. Un arrivo in viola favorirebbe un rientro al centro di Milenkovic che potrebbe andare a sostituire Hugo che ultimamente non ha fornito prove sufficienti. Pioli ha fatto la richiesta rimanendo stregato dal giocatore e Corvino è pronto a provare ad accontentarlo. Resta da battere la concorrenza di Genoa e Samp e l'arrivo potrebbe comportare l'addio di Laurinì in direzione Parma.