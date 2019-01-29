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Pioli stregato dalla prestazione di De Paoli, la Fiorentina fa sul serio. I dettagli

di Lorenzo BigiottiSecondo quanto abbiamo raccolto, sono vere le indiscrezioni di TMW (leggi) che riportavano di un inserimento della Fiorentina per De Paoli, terzino del Chievo. In particolare l'inte...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
29 gennaio 2019 17:06
Pioli stregato dalla prestazione di De Paoli, la Fiorentina fa sul serio. I dettagli -
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di Lorenzo Bigiotti

Secondo quanto abbiamo raccolto, sono vere le indiscrezioni di TMW (leggi) che riportavano di un inserimento della Fiorentina per De Paoli, terzino del Chievo. In particolare l'interesse è nato dopo l'eccellente prova del clivense contro la Fiorentina. Il giocatore era già stato seguito dai viola, ma adesso sembra pronto a fare il salto. Un arrivo in viola favorirebbe un rientro al centro di Milenkovic che potrebbe andare a sostituire Hugo che ultimamente non ha fornito prove sufficienti. Pioli ha fatto la richiesta rimanendo stregato dal giocatore e Corvino è pronto a provare ad accontentarlo. Resta da battere la concorrenza di Genoa e Samp e l'arrivo potrebbe comportare l'addio di Laurinì in direzione Parma.

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