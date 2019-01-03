Gazzetta, al Parma piace Laurini per la difesa. Incontro nei prossimi giorni
Il Parma cerca un terzino destro sul mercato: la prima scelta è Laurini della Fiorentina, per il quale nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà anche u...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 13:04
Il Parma cerca un terzino destro sul mercato: la prima scelta è Laurini della Fiorentina, per il quale nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà anche una punta visto che Sprocati (c’è in pressing il Verona), Ceravolo (Cremonese e Lecce), Calaiò (Foggia) e Da Cruz (Rayo Vallecano e Utrecht) hanno richieste e potrebbero partire.
Fonte: Calciomercato.com