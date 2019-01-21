Galli: "Muriel visto ieri giocherebbe al Real Madrid! Ingiusti i fischi a Quagliarella, ora corre per un obiettivo.."

All'indomani del pareggio in casa contro la Sampdoria, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato all'emittente Lady Radio, la gara dei viola: “Muriel è questo,se giocasse sempre come ieri sareb...

All'indomani del pareggio in casa contro la Sampdoria, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato all'emittente Lady Radio, la gara dei viola: “Muriel è questo,se giocasse sempre come ieri sarebbe l'attaccante del Real Madrid. Il cambio con Laurini? Non l’ho condiviso,perché non mi sembrava che la Fiorentina soffrisse nonostante l'uomo in meno. Però un allenatore sa, conosce meglio di chiunque altro. E avrà pensato di attaccare più con gli esterni bassi. Sul momento non mi sembrava che ci fosse questa grande sofferenza, avrei preferito mettere un centrocampista in più, magari Benassi per dare appoggio alla fase offensiva in ripartenza. Ci si è impauriti di più di quello che in realtà era il peso offensivo della Sampdoria. Errori sul gol di Quagliarella? Lì si è vista la differenza di esperienza ventennale con Milenkovic. Mi sono dispiaciuti i fischi e le offese a Quagliarella, non perché abbia un affetto particolare per lui. Ha esultato perché sta inseguendo un record storico e quel gol lì gli permetteva di arrivare a quota 10 partite, non è che ce l’ha con la Fiorentina“