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Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo

Secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà domani il terzino destro della Fiorentina Vincent Laurini sarà a fare le visite mediche con il Parma.Ecco il suo post su Twitter:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 20:00
Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà domani il terzino destro della Fiorentina Vincent Laurini sarà a fare le visite mediche con il Parma.

Ecco il suo post su Twitter:

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