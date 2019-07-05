Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo
Secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà domani il terzino destro della Fiorentina Vincent Laurini sarà a fare le visite mediche con il Parma.Ecco il suo post su Twitter:
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 20:00
Secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà domani il terzino destro della Fiorentina Vincent Laurini sarà a fare le visite mediche con il Parma.
Ecco il suo post su Twitter: