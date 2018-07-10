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Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni

Secondo Sky Sport, il Parma vorrebbe Vincent Laurini della Fiorentina. Il club sta cercando un esterno basso per la difesa e il giocatore..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 10:33
Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un primo interessamento del Parma per Vincent Laurini. Il club parmigiano è in cerca da tempo di un esterno basso per rafforzare la difesa e Laurini sposerebbe tutte le caratteristiche del caso. I viola però, almeno per il momento, non sembrano intenzionati a venderlo, avendo già rifiutato un'offerta di 2 milioni dagli spagnoli del Leganes

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