Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione
Vincent Laurini si appresta a lasciare la Fiorentina per volare in Spagna. Secondo quanto raccolto da TMW è in via di definizione la cessione dell'esterno ex Empoli che frutterà ai viola circa 2 milio...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 13:24
Vincent Laurini si appresta a lasciare la Fiorentina per volare in Spagna. Secondo quanto raccolto da TMW è in via di definizione la cessione dell'esterno ex Empoli che frutterà ai viola circa 2 milioni di euro. Per lui pronto un contratto quadriennale da 600mila euro con il club di Madrid, il Leganes.
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