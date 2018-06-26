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Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione

Vincent Laurini si appresta a lasciare la Fiorentina per volare in Spagna. Secondo quanto raccolto da TMW è in via di definizione la cessione dell'esterno ex Empoli che frutterà ai viola circa 2 milio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 13:24
Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Vincent Laurini si appresta a lasciare la Fiorentina per volare in Spagna. Secondo quanto raccolto da TMW è in via di definizione la cessione dell'esterno ex Empoli che frutterà ai viola circa 2 milioni di euro. Per lui pronto un contratto quadriennale da 600mila euro con il club di Madrid, il Leganes.

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