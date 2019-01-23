Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Juventus 4-3. Ora l'Inter in semifinale
Goal ed emozioni tra Fiorentina e Juventus.
A cura di Giancarlo Sali
23 gennaio 2019 17:36
Nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la Fiorentina ha sconfitto i pari età della Juventus per 4 a 3.
Juve subito in vantaggio nel primo tempo, prima che Maganjic e Vlahovic (conclusione deviata da un giocatore della Juve) ribaltassero il risultato già sul finire della prima frazione. Nella ripresa Vlahovic fa doppietta, la Juventus accorcia sul 3-2, ma si arrende al 4-2 di Antzoulas. Inutile il goal del 4-3 nei minuti di recupero della Juventus. Grande prova nuovamente di Beloko, nonostante fosse febbricitante.
La Fiorentina ora affronterà l'Inter in semifinale.