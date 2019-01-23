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Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Juventus 4-3. Ora l'Inter in semifinale

Goal ed emozioni tra Fiorentina e Juventus.

A cura di Giancarlo Sali Giancarlo Sali
23 gennaio 2019 17:36
Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Juventus 4-3. Ora l'Inter in semifinale - Foto LaPresse - Daniele Badolato 07/06/2017 Reggio Emilia ( Italia ) Sport Calcio Juventus - Fiorentina Fase Finale Campionato Primavera 2016 2017 - Stadio "Mapei " Semifinale Nella foto: Clemenza segna il gol del 1-0 Photo LaPresse - Daniele Badol
Foto LaPresse - Daniele Badolato 07/06/2017 Reggio Emilia ( Italia ) Sport Calcio Juventus - Fiorentina Fase Finale Campionato Primavera 2016 2017 - Stadio "Mapei " Semifinale Nella foto: Clemenza segna il gol del 1-0 Photo LaPresse - Daniele Badol
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Nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la Fiorentina ha sconfitto i pari età della Juventus per 4 a 3.

Juve subito in vantaggio nel primo tempo, prima che Maganjic e Vlahovic (conclusione deviata da un giocatore della Juve) ribaltassero il risultato già sul finire della prima frazione. Nella ripresa Vlahovic fa doppietta, la Juventus accorcia sul 3-2, ma si arrende al 4-2 di Antzoulas. Inutile il goal del 4-3 nei minuti di recupero della Juventus. Grande prova nuovamente di Beloko, nonostante fosse febbricitante.

La Fiorentina ora affronterà l'Inter in semifinale.

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