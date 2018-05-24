Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”

Le previsioni dell'esperto sul possibile ripescaggio della Fiorentina.

Si continua a parlare delle possibili sanzioni che l’Uefa potrebbe destinare al Milan e del conseguente potenziale ripescaggio della Fiorentina in Europa League. A tal proposito abbiamo voluto sentire il parere del noto giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo.

Marco ci puoi spiegare la reale situazione ad oggi?

La situazione è parecchio complicata, perché la concessione del settlement agreement avrebbe invece risolto tutto. L’Uefa con questa decisione è andata oltre il fair play finanziario, mostrando preoccupazione per i debiti della Società Milan, sulla sua solidità generale, sugli impegni di spesa assunti nel calciomercato dell’anno scorso e che ora sono vicini alla scadenza.

E quindi cosa può succedere nelle prossime settimane?

La squalifica dalle coppe europee è solo l’extrema ratio, l‘ultima delle ipotesi di punizione (più probabile si ricorra ad una sanzione economica o ad un blocco sul mercato, ndr), perché l’Uefa deve tutelare il brand Milan e la sua ricostruzione, dopo il passaggio di proprietà ed i debiti della Società precedente. La camera giudicante sicuramente ne terrà conto.

Quindi in percentuale quante possibilità ha la Fiorentina di disputare la prossima Europa League?

Siamo intorno al 10% di possibilità, ma sarebbero state 0 con l’accettazione del settlement agreement (una sorta di patteggiamento attraverso il quale il Milan avrebbe potuto concordare le sanzioni ed il percorso di rientro nei parametri del FFP, ndr).

Su quali basi verrà presa la decisione finale?

Sulle garanzie dell’attuale dirigenza che la Uefa per ora non ha ritenuto sufficienti in vista del futuro. Ripeto, non si tratta di fair play finanziario in senso stretto, visto che l’Uefa ha concesso in passato settlement agreement in situazioni di triennio di fair play peggiori rispetto a quella del Milan. In questo caso vuole invece capire la solidità dell’attuale Società.

Giancarlo Sali