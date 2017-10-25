Saponara riprende ad allenarsi in campo: ecco quando tornerà disponibile per giocare
Saponara sta meglio: tutti gli aggiornamenti.
Breve aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Saponara, sfortunatissimo trequartista viola, che è tornato oggi ad allenarsi in campo, ma da solo, secondo il programma della tabella di recupero stilata dopo l'ultimo infortunio al piede.
Per rivederlo convocato ed abile per giocare una partita ufficiale si dovrà aspettare però fino al termine della terza sosta del nostro Campionato. Saponara insomma salterà, oltre alla partita di stasera contro il Torino, anche quelle contro Crotone e Roma, tornando disponibile per la trasferta di Ferrara in programma per la 13' giornata di Serie A, nel terzo weekend di Novembre.
In bocca al lupo di cuore Ricky, che stavolta il tuo possa essere un ritorno in campo definitivo e di qualità.....
Giancarlo Sali