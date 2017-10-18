Esclusiva Mondonico: "Basta pessimismi, puntiamo all'Europa. Vendita? No, i Della Valle sono il meglio per la Fiorentina"

Intervista esclusiva ad Emiliano Mondonico che ci ha detto la sua sulle ambizioni della squadra e sul futuro societario.

Ieri ho avuto il piacere di parlare al telefono in esclusiva con Emiliano Mondonico. Ho letto le sue parole nel corso della 5’ puntata del programma Filo Diretto con la Fiorentina (andata in onda oggi http://www.retenetvision.com/netvision.php?p=@SPORT/Filo-Diretto-con-la-Fiorentina/055), e mi fa piacere di poterle condividere anche all’interno della testata giornalistica Labaro Viola.

Buonasera Emiliano. Ci puoi dire, dopo aver forse trovato la quadra con il modulo (Pioli è passato al 4/3/3 domenica nella gara vinta contro l’Udinese), quale sia la reale dimensione di classifica della Fiorentina di quest’anno?

La dimensione della Fiorentina è quella di essere ambiziosa sempre e di puntare comunque al massimo, che quest’anno è la qualificazione all’Europa League. Perciò non voglio sentire chi parla di retrocessione o di parte destra della classifica. Dopo le 6 big, la Fiorentina se la gioca alla pari con Torino, Atalanta e Sampdoria. E’ vero che soltanto una di queste 4 presumibilmente finirà in Europa, ma nella vita così come nel calcio bisogna sempre puntare al proprio massimo, che per i viola quest’anno è il 7’ posto che vale l’Europa. Se non la pensassi così, che tifoso sarei? Serve avere fiducia.

Dopo il Benevento, avremo il Torino, squadra che conosci bene. Possiamo quindi già parlare di scontro diretto, oppure è esageratamente presto per aggettivare così la gara del Franchi?

Non è troppo presto per niente. I 3 punti valgono uguale sia alla prima che all’ultima giornata. E siccome il Torino è una nostra diretta concorrente, bisogna dare tutto per portare a casa i 3 punti. Il Toro ora è in difficoltà mentalmente, o meglio non sta attraversando il suo miglior momento, quindi bisogna fare di tutto per vincere perché i punti guadagnati in questa partita potrebbero valere doppio, e magari permettere alla Fiorentina di staccare i granata, anche in base ai risultati che potrebbero esserci nel turno precedente di Campionato.

I giornali parlano di Federico Chiesa in continuazione: tutti questi discorsi potrebbero portare il ragazzo a distrarsi in campo?

A me sembra invece che Chiesa più viene esaltato da tifosi e stampa, più si esalta ancora di più sul terreno di gioco. Forse la sua tipologia di carattere è proprio questa.

Chiudiamo con il tormentone o querelle sui Della Valle che va avanti ormai da tanto tempo, con il pericolo che diventi stucchevole: secondo te gli imprenditori marchigiani venderanno la Fiorentina appena riceveranno un’offerta economica concreta?

Non credo che possa esserci un’offerta concreta migliore per la Fiorentina, rispetto a quella che possono realizzare i Della Valle stessi. Quando i Della Valle si avvicinano alla Fiorentina, la squadra vince, lo abbiamo visto anche sabato con Diego, il cui dialogo con i dirigenti e Pioli è stato seguito dal successo il giorno dopo contro l’Udinese. Voglio vedere i patron viola presto a Firenze. La proposta migliore per la Fiorentina resta quella dei Della Valle, che comunque non credo che vogliano vendere la società.

Giancarlo Sali