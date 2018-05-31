Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"

Il procuratore tifoso della Fiorentina ai microfoni di Labaro Viola ha parlato di calciomercato.

Oggi ai microfoni di Labaro Viola abbiamo avuto in esclusiva il procuratore (tifoso viola) Furio Valcareggi, per parlare di calciomercato e non solo.

Allora Furio, iniziamo per forza con il tuo giovane assistito, Michele Cerofolini: come qualcuno scrive, è già pronto secondo te a raccogliere l'eredità di Sportiello ed a diventare il portiere titolare della Fiorentina, fin dalla prossima stagione?

Sono 12 anni che il ragazzo fa il portiere titolare nella Fiorentina, lo ha già fatto in tutte le categorie ed ora può farlo anche in Prima Squadra. E' pronto per giocare a qualsiasi livello.

Sul calciomercato della Fiorentina cosa ci puoi dire?

Partiranno in tanti, tutti quelli che hanno deluso, ed arriverà qualcuno di più pronto. Tutti i giocatori più forti resteranno, a parte Badelj, e diciamo che verrà rifatta daccapo la panchina.

Quindi Chiesa resta al 100%?

Nel mercato non esiste il 100%, ma lui, Veretout, Pezzella ed il Cholito sono l'ossatura della Fiorentina e non credo che verranno lasciati partire.

Chiudiamo col possibile ripescaggio in Europa League ai danni del Milan: lo vedi come una soluzione possibile?

Perchè no, se l'Uefa fa valere le proprie regole ripescheranno la Fiorentina, o almeno questo ci dobbiamo aspettare. Io lo spero con tutto il cuore perchè la Viola se lo meriterebbe proprio. Ho fiducia nel buon esito della vicenda.

Giancarlo Sali